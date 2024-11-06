"Ми входимо у важку з усіх боків зиму": Жорін сказав, до чого готуватися Україні після перемоги Трампа

Україна не може вічно залежати від позиції влади інших держав.

Результати вибрів 47-го президента в США свідчать, що Україна має навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Зокрема, під час підготовки до важкої зими.

Про це написав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Довгі роки всі події - в тому числі геополітичні - намагаються нам показати, що потрібно навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Історія з виборами в Штатах така ж. Ми не можемо вічно залежати від позиції влади інших держав, покладатись на них у вирішенні питань долі країни. Це усвідомлення має прийти до всієї української нації, до кожного українця", - сказав Жорін.

Він також попередив, що на Україну чекає "з усіх боків важка зима".

"З практичної точки зору, ми входимо у важку з усіх сторін зиму, з важкою боротьбою. Але подолання всіх перешкод найперше залежить від нас", - додав військовий.

Нагадаємо, 47-м президентом США став Дональд Трамп. Українські експерти вже прокоментували, як саме може змінитися військова допомога Україні, а також ситуація на полі. Свою думку висловив і політолог Володимир Фесенко.

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