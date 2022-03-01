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"Ми віддаємо життя сьогодні за цінності, права і свободу" - Зеленський під час засідання Європарламенту

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"Ми віддаємо життя сьогодні за цінності, права і свободу" - Зеленський під час засідання Європарламенту

president.gov.ua

Президент наголосив, що Україна віддає сьогодні найміцніших, найкращих людей.

Сьогодні, 1 березня, президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейського Парламенту заявив, що Україна зараз віддає своїх найкращих людей у боротьбі з Росією.

"Я вважаю, що ми віддаємо життя сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими як ви, як кожна людина. Ми віддамо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців. Надзвичайних", - сказав президент у своєму онлайн зверненні до Європейського Парламенту.

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