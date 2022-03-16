"Ми відкидаємо капітуляцію, Україна прагне знайти збалансовані рішення": Кулеба про переговори з РФ

За його словами, всі вимоги Росії у переговорах поки зводяться до капітуляції України.

Україна ніколи не погодиться на капітуляцію та наполягатиме на пошуку збалансованих рішень у процесі переговорів з Росією.

Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю НВ.

"У Росії є низка вимог до України. Якщо їх зібрати разом, то по суті вони становлять ультиматум про капітуляцію. Ми відкидаємо цей підхід, ми хочемо переговорів, в рамках яких будуть знайдені збалансовані рішення", - сказав Кулеба.

Зараз Україна сфокусована на тому, щоб чітко встановити, які саме гарантії безпеки готова надати РФ, а також інші держави, насамперед постійні члени Ради безпеки ООН.

"Я би зараз не заводив розмову в нейтралітет або в будь-яку іншу сферу, а говорив саме про те, яким чином Україна отримає гарантії безпеки і якими вони будуть. Нейтралітет сам по собі не є рішенням проблеми", - підкреслив голова МЗС.

За словами Кулеби, гарантії безпеки для України не повинні бути такими ж, як у Будапештському меморандумі. Він підкреслив, що, наприклад, консультації Ради безпеки ООН поки не дали вагомого результату.

"У Будапештському меморандумі написано, що якщо буде загроза Україні, то підписанти зобов’язуються скликати консультації Ради безпеки ООН. Ну, зобов’язалися, ну, скликали, ну, поговорили. І що? Загроза залишилася. Ми вже маємо досвід навіть останніх тижнів, коли ми скликаємо консультації, засідання Ради безпеки ООН, вноситься на голосування юридично обов’язкова резолюція, але Росія її блокує. Самі консультації не є гарантіями безпеки", - заявив він.

Кулеба вважає, що консультації Ради безпеки ООН мали б результат, якщо, наприклад, Росія взяла на себе зобов’язання скликати консультації, взяти участь у них і при цьому не застосовувати свого права вето на рішення пов’язані із загрозою безпеки Україні.

Нагадаємо, Росія випередила Іран і КНДР та стала лідером за кількістю запроваджених проти неї санкцій.

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