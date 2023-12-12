"Ми виконали все": Стефанчук прокоментував ситуацію зі вступом України до ЄС та розповів, до чого готуватися

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував можливість вступу України до ЄС та повідомив, до чого готуватися.

Про це йшлося в коментарі голови ВР в ефірі телемарафону.

"Я жену від себе всі погані думки, тому що ми виконали все... Єдиний варіант, який я хочу почути в Брюсселі, це варіант "так", – сказав Стефанчук.

За його словами, щодо подальших дій та конкретної дати вступу інформації поки немає.

"Ми плануємо отримати конкретний план дій, який ми розглянемо найближчим часом... Я думаю, щойно ми отримаємо конкретний перелік тих директив, рекомендацій, яким ми маємо слідувати, повірте мені, ні за парламентом, ні за урядом, ні за ким в державі не буде ніякої затримки. Україна як і йшла, так і далі буде перти буром до своєї мети, до членства в Європейському союзі", – додав Стефанчук.

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, чинний уряд Австрії не готовий дати свою згоду на вступ України в ЄС за нинішніх умов. За словами австрійського канцлера, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не цікавилася його думкою щодо євроінтеграційних перспектив нашої країни перед тим, як публічно оголосила про перспективу переговорів щодо вступу України до ЄС.

Читайте також: