“Ми вирішили купити готовий бункер”. Як захиститися від ядерної небезпеки

Після ядерного вибуху сидіти місяць в укритті не обов’язково. Експерти радять не виходити назовні впродовж перших трьох діб.

“Моя сім’я замовила для себе бункер, щоб убезпечити нашу родину від війни, – каже Марина Бабенко. – Спочатку ми вирішили замовити звичайний бункер, але потім почали лякати нас ядерною зброєю. Тож ми вирішили поставити протирадіаційний фільтр, який захищає від уражень біологічною, хімічною і ядерною зброєю”.

Згідно з опитуваннями французької дослідницької компанії Ipsos, 73% населення планети вважають, що впродовж 2023 року можлива атака хімічною чи ядерною зброєю.

“Ядерною зброєю можуть вдарити у тому випадку, якщо Росія буде очевидно програвати війну”, – вважає підполковник ГУР Денис Десятник.

Щоб захиститися від ядерного ураження, фахівці радять дотримуватись кількох правил.

“Побачили, що таке трапилося, – закрили очі, розвернулися ногами до вибуху. Якщо є якесь укриття, то у вас є 15-20 секунд, щоб добігти. Якщо немає, то треба лягти в якусь ямку або хоча б просто на землю, аби ударна хвиля пройшла зверху”, – радить військовий лікар Всеволод Стеблюк.

“Ворог може нанести саме тактичний удар, не стратегічний, – пояснює Денис Десятник. – Тактичний – це удар невеличким зарядом у прифронтову зону. Зона ураження в такому випадку десь 5-10 км радіусом. Мета – показати свою готовність запустити більш потужний ядерний заряд”.

Завдати тактичного ядерного удару ворог може навіть з артилерії. Характерні ознаки такого вибуху – яскравий спалах і надпотужна ударна хвиля, після якої з’являється радіаційний осад.

“Світлове випромінювання викликає опіки, тимчасове засліплення. Якщо на це випромінювання дивитися, може статися опік рогівки, ушкодження сітківки, сліпота, – попереджає Всеволод Стеблюк. – Також воно буде викликати гостру променеву хворобу. При цьому кістковий мозок страждає. Людина втрачає імунітет до будь-яких інфекцій. Найбільш важка форма – це нейроформа, тобто ураження нервової системи, головного мозку”.

Для додаткового захисту від радіації слід ретельно заклеїти вікна та щілини. Та за можливості провести санобробку.

“Треба якомога швидше дістатися туди, де є можливість провести часткову чи повну санітарну обробку, тобто скинути одяг, який був забруднений. Помитися, але без мочалок, просто з милом, з миючими засобами”, – дає поради військовий лікар.

“Ми зробили одразу вхідну кімнату, в якій ти можеш обмитися, змінити одяг, якщо потрапив ядерний пил”, – каже власниця бункера Марина Бабенко.

Також читайте Як пережити ситуацію невідомості, якщо рідна людина зникла під час війни

Підприємець з Умані Володимир Бабій пішов далі. Разом з командою він виготовляє та встановлює бункери на замовлення клієнтів. А за потреби додатково оснащує їх захистом від радіації:

“Так виглядає металевий бункер, який в нас закопується на глибину 5-6 метрів. Йде облив бетоном, армується все, і він наче капсула. Хто бажає також захист від радіації, ядерного вибуху, додатково влаштовується спеціальна фільтрація, яка очищує повітря і подає його всередину таким, яким вже можна дихати. В Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. У них майже у всіх будинках є такі сховища. Наш бункер у 18 квадратних метрів без комплектації коштує близько 20 тисяч доларів. Якщо укомплектований, тобто є фільтрація з захистом від ядерного вибуху, кімнати побуту, туалет, ліжка, все необхідне, це буде коштувати від 35 тисяч доларів”.

Ще одна загроза, яка нависла над європейським континентом, це українські атомні електростанції, які піддаються ворожим обстрілам і над якими Росія не раз запускала свої ракети. Недбале ставлення Москви до ядерної безпеки одного разу вже спричинило найбільшу в історії техногенну катастрофу, від якої постраждали мільйони українців.

“Я був ліквідатором аварії на ЧАЕС, потім як лікар працював з ліквідаторами, які перенесли гостру променеву хворобу, – розповідає Всеволод Стеблюк. – Не було ані світлового випромінювання, ані ударної хвилі. Був викид великий, руйнація даху енергоблоку, викид урану. Був хімічний вибух, був вибух водню, і була загроза створення критичної маси ядерного вибуху. Підйом цього пилу радіоктивного”.

На жаль, дієвої терапії від променевої хвороби досі не існує. Втім, підприємливі ділки наживаються на продажі пігулок йодиду калію, що нібито захищають щитовидку від опромінення. Використовуючи необізнаність населення, російська влада цьогоріч витратила майже вдвічі більше грошей на закупівлю йодиду калію – 5 мільйонів рублів. Проте, фахівці застерігають: вживати йод після ядерного вибуху без вказівок лікаря ЗАБОРОНЕНО!

“Гормони щитоподібної залози містять йод. Один з ізотопів, які виникають при діленні урану, — це радіоактивний йод, і він вражає щитоподібну залозу”, – застерігає Всеволод Стеблюк.

Замість сумнівних пігулок краще запастися питною водою і харчами. Власниця бункера Марина до цього списку планує додати ще й аптечку: “Ще будуть запасні баки з водою, нам казали, тут десь місяць можна перебувати. Запастися їжею, запастися медикаментами. Аптечка буде солідна”.

“Можна ентеросорбенти пити – наприклад, атоксил. Він буде зв’язувати радіоактивні частки, які поступово виводитимуться”, – каже військовий лікар.

Після ядерного вибуху сидіти місяць в укритті не обов’язково. Експерти радять не виходити назовні впродовж перших трьох діб.

“Є певні закономірності, правила семикратного зниження радіоактивності. Тобто, кожні 10 годин в 7 разів менше стає доза радіації, яку можна отримати”, – зауважує Всеволод Стеблюк.

І поки московська церква радить своїм адептам швидше вмерти, українці не втрачають гумору. Та жартома домовляються зібратись на Щекавиці – щоб влаштувати незабутнє гуляння на заздрість ворогу.

“Я читала про концтабори, де люди сміялись, жартували, і хто вибрав цю позицію, той і вижив”, – каже Марина Бабенко.