"Ми вистояли": Терехов розповів, як війська РФ Харкові обстрілювали котельні й автобуси з хлібом

У Харкові деякі райони залишилися без опалення.

Харків у неділю, 27 лютого, у зв'язку з нападом російських військ пережив, можливо, найскладніший день за всю післявоєнну історію міста.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив у відеозверненні.

Терехов нагадав, що від ранку 27 лютого численні частини російської армії проривалися до Харкова. Містяни їх бачили у житлових районах Харкова. Учора увечері й вночі велась величезна артпідготовка.

"Але ми вистояли і вистоїмо завжди. Любі харків'яни, ми маємо триматися разом. Я і наші комунальні служби робимо все можливе. Вмикаємо опалення. У котельні влучають снаряди, але на учорашній вечір у нас без опалення було 200 будинків. Протягом цього часу залишилося без опалення 30 будинків. Ми не можемо туди підійти, бо там стріляють. Ми сьогодні вранці почали вивозити сміття, але мусили припинити, бо почалися обстріли. Хліб. На жаль, не працював завод, який випікає хліб, який уночі був під артобстрілом. На жаль, одразу, як виникла можливість, почали випікати, розвозити. Наші автобуси , які розвозили хліб, теж потрапили під обстріл. Але все максимально можливе ми зробили. Тепер зберігаємо воду у місті", - розповів Терехов.

Мер Харкова закликав містян читати лише офіційну інформацію й берегти себе.

"Ми вистоїмо! Я схиляюся перед нашими військовими, нашими комунальниками, медиками, підприємцями, волонтерами та й просто всіма жителями міста, які роблять все, можливе і неможливе, щоб Харків залишався нашим містом!", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: