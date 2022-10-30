"Ми всі – на одному шляху до перемоги": у ЗСУ привітали автомобілістів та дорожників зі святом

У неділю, 30 жовтня, в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника.

Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців, працівників і ветеранів автомобільної, автотранспортної та дорожньої служби із профейсійним святом - Днем автомобіліста й дорожника.

Привітання опублікували на сторінці Командування Об'єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

Генерал наголосив, що внесок автомобілістів і дорожників у щоденних перемогах України надзвичайно важливий, бо швидкість і мобільність українських військ дає нам перевагу у веденні бойових дій.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, ми вкотре переконалися, наскільки важливі мобільність і швидкість військ у ході ведення бойових дій. Підтримання постійної готовності автомобільної техніки залежить саме від вашої напруженої праці, що вимагає значної фізичної та емоційної самовіддачі", - написав Наєв.

Також він додав, що немає різниці, чи ви сидите за кермом автобуса, чи легковика, чи вантажівки, адже "усі ви на одному шляху – шляху до перемоги!"

30 жовтня в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника.

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