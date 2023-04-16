"Ми всі помремо": у Мелітополі окупанти показали привітання ліквідованого пропагандиста Татарського

Моторошне привітання не збентежило і вони закликають місцевих дивитися на загиблого пропагандиста під час прогулянки.
У захопленому Мелітополі окупанти просто у центрі міста встановили величезний екран, з якого транслюють звернення нещодавно ліквідованого пропагандиста Владлена Татарського.
Про повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".
"Колись ми всі помремо. І одного разу ми всі воскреснемо, в цьому блага звістка. З нами воскреснуть наші командири Моторола, Клуні, Воха, решта, Батя (лідери бойовиків так званих "ЛДНР", – Ред.). Всі воскреснуть, усі разом будемо в одному строю. В якому ми будемо тілі, ми не знаємо. Ми не знаємо, коли це буде, як це буде. Але ми точно знаємо, що одного разу це станеться", – сказав пропагандист з величезного екрану.
У виданні зауважують, що на тлі поганої погоди та спорожнілого через окупацію міста пропагандистська промова мерця виглядає, як мінімум, моторошно.
Нагадаємо, що 2 квітня колаборант з Донбасу, який став російським пропагандистом, Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув після вибуху в Санкт-Петербурзі. В Мережі показали момент вибуху в кафе. Дівчина подарувала йому статуетку з вибухівкою. Нею виявилася Дар'я Трепова, яку вже затримали.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про його біографію.
В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вбивства пропагандиста Татарського. У РФ, звісно ж, заявили, що "операцію спланували та організували в Україні".
Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Татарського взяла на себе Національна Республіканська Армія.