"Ми всі помремо": у Мелітополі окупанти показали привітання ліквідованого пропагандиста Татарського

Моторошне привітання не збентежило і вони закликають місцевих дивитися на загиблого пропагандиста під час прогулянки.

У захопленому Мелітополі окупанти просто у центрі міста встановили величезний екран, з якого транслюють звернення нещодавно ліквідованого пропагандиста Владлена Татарського.

Про повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь".

"Колись ми всі помремо. І одного разу ми всі воскреснемо, в цьому блага звістка. З нами воскреснуть наші командири Моторола, Клуні, Воха, решта, Батя (лідери бойовиків так званих "ЛДНР", – Ред.). Всі воскреснуть, усі разом будемо в одному строю. В якому ми будемо тілі, ми не знаємо. Ми не знаємо, коли це буде, як це буде. Але ми точно знаємо, що одного разу це станеться", – сказав пропагандист з величезного екрану.

У виданні зауважують, що на тлі поганої погоди та спорожнілого через окупацію міста пропагандистська промова мерця виглядає, як мінімум, моторошно.