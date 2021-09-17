"Ми втомилися": у Миколаївській області люди перекрили трасу через стан доріг

"Ми втомилися": у Миколаївській області люди перекрили трасу через стан доріг

Люди вимагають ремонту доріг.

У Миколаївській області мешканці колишнього райцентру Веселинове перекрили трасу Р-55 Одеса - Новий Буг через жахливий стан доріг до їхнього селища.

Відповідне відео з’явилося в групі "Наше Веселинове" у Facebook.

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"Ми втомилися спостерігати як "Велике будівництво" проходить скрізь, але не у нас. Туризм занепадає, немає роботи, населення виїжджає", - обурюються учасники акції.

Протестувальники стверджують, що дороги Т-15-06 і Р-55 знаходяться в аварійному стані, через що до них не можуть дістатися аварійні служби та карети швидкої допомоги, а автобуси змінюють маршрути.

Користувачі Мережі під відео підтримали акцію протесту:

От у цьому біда Веселинівщини, є люди які хвилюються за добробут громади, а величезна більшість сидить і спостерігає... Бездіяльністю ви дозволяєте процвітати безвідповідальному ставленню до вас. Коментарів багато, а діла мало.

Молодці. Ми також вас підтримуємо.

Підтримую! Це болюча тема для всіх, кого це стосується, і нас багато!

Підтримую вас, бо так жити далі не можна. Роблять ті дороги, які їм вигідні.

Люди доведені до відчаю, але ніякі акції не хвилюють ні адміністрацію, ні уряд.

Нагадаємо, в Миколаєві фури блокували трасу під Миколаєвом.

Вся дорога в уламках: один не дотримався дистанції, інший упіймав ґаву

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