"Ми втрачаємо своїх людей": Данілов зробив нову заяву про передавання винищувачів F-16

Секретар РНБО певен, що Україна обов'язково отримає від Заходу винищувачі, питання лише коли.

Врешті-решт Україна отримає американські винищувачі F-16, це лише питання часу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує CNN.

"Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов’язково надійдуть. На жаль, тим часом, виборюючи незалежність, ми втрачаємо своїх людей", – сказав Данілов.

В інтерв’ю CNN минулого місяця міністр оборони Олексій Резніков сказав: "Минулого року я надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також були в цьому списку побажань".

Зазначимо, що F-16 дали б ЗСУ можливість, якщо вони подолають протиповітряну оборону ворога, завдати удару далеко за лінією фронту.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримає бойові літаки від Заходу, але необов’язково це будуть американські винищувачі F-16.

У Міноборони Франції назвали три критерії для відправки винищувачів до України. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявляв, що надання Україні винищувачів на цьому етапі "було б неправильним підходом", але "чіткого рішення" ще не ухвалено.

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