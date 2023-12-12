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“Ми вже побили два рекорди споживання”: Шмигаль розповів, що допоможе уникнути планових відключень світла

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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“Ми вже побили два рекорди споживання”: Шмигаль розповів, що допоможе уникнути планових відключень світла

Денис Шмигаль / X (Twitter)

Сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість.

Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.  

За його словами, в енергомережі з’являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів: “На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня”.

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“Сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість.  Для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години. Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень”, — зазначив Шмигаль. 

“Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року”, — додав він. 

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Дата публікації
Перегляди
251
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