"Ми вже є членами НАТО де-факто": Резніков повідомив про успіхи ЗСУ щодо стандартів Альянсу

Голова Міноборони розповів, що за пів місяця відкритої фази війни ЗСУ опанували різну та дуже складну зброю НАТівського стандарту.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українська армія за останні вісім років опанувала понад 300 стандартів НАТО.

Про це Резніков розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Більше 300 стандартів НАТО вже опановані нашими ЗСУ та силами сектору безпеки і оборони за останніх вісім років. По суті, з моменту початку україно-російської війни в 2014 році. За пів місяця відкритої фази цієї війни ми опанували зброю НАТівського стандарту різну, причому дуже складну", – поінформував міністр.

Тобто українські військові навчалися користуватися складними системами різних виробників, і успішно застосовують їх на полі бою.

Резніков також зауважив, що ЗСУ як рекрути навчаються на різних полігонах: у Великій Британії, Польщі, Словаччині та інших.

"Тому я переконаний, що ми вже є членами Альянсу НАТО де-факто, нам залишилось стати ним де-юре", – сказав очільник Міноборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Зауважимо, як пояснив політолог Ярослав Божко, війна не є прямою юридичною перепоною для вступу якоїсь держави до Альянсу.

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