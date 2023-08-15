"Ми вже звикли": Данілов прокоментував загрозу обстрілів до Дня Незалежності

На жаль, ми маємо сусіда, який хворий на всю голову. Так, 24 серпня слід бути готовими до всього.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, те, що росіяни будуть намагатися зіпсувати нам свято – в цьому дивного нічого немає, ми вже звикли. Після 24 лютого 2022-го року, коли ми почали давати їм відсіч, не одне свято пройшло.

"Ми проходимо ці іспити. Я більш ніж впевнений, що так само буде і 24-го, і все буде добре, все буде Україна", – запевнив секретар РНБО.

Наші професійні військові, які закривають наше небо, бездоганно роблять свою справу з урахуванням тієї наявності засобів ураження, які ми сьогодні маємо. "Те, що збивають наші протиповітряні сили – жодна країна з таким не стикалася", – підкреслив Данілов.

Раніше політолог Ігор Рейтерович наголосив, що росіяни можуть готувати удари до Дня Незалежності України. Однак цілком можливо, що обстрілів не буде, бо ворог розуміє: прикута особлива увага.

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