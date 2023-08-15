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"Ми вже звикли": Данілов прокоментував загрозу обстрілів до Дня Незалежності

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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"Ми вже звикли": Данілов прокоментував загрозу обстрілів до Дня Незалежності

Олексій Данілов / Фото: прес-служба РНБО

Ймовірно, росіяни готуються до удару по Україні до Дня Незалежності.

На жаль, ми маємо сусіда, який хворий на всю голову. Так, 24 серпня слід бути готовими до всього.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, те, що росіяни будуть намагатися зіпсувати нам свято – в цьому дивного нічого немає, ми вже звикли. Після 24 лютого 2022-го року, коли ми почали давати їм відсіч, не одне свято пройшло.

"Ми проходимо ці іспити. Я більш ніж впевнений, що так само буде і 24-го, і все буде добре, все буде Україна", – запевнив секретар РНБО.

Наші професійні військові, які закривають наше небо, бездоганно роблять свою справу з урахуванням тієї наявності засобів ураження, які ми сьогодні маємо. "Те, що збивають наші протиповітряні сили – жодна країна з таким не стикалася", – підкреслив Данілов.

Раніше політолог Ігор Рейтерович наголосив, що росіяни можуть готувати удари до Дня Незалежності України. Однак цілком можливо, що обстрілів не буде, бо ворог розуміє: прикута особлива увага.

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Дата публікації
Перегляди
332
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