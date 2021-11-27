"Ми як народ пережили цей жах і перемогли": Зеленський вшанував пам’ять жертв голодоморів

"Ми як народ пережили цей жах і перемогли": Зеленський вшанував пам’ять жертв голодоморів

Очільник держави наголосив, що жах під назвою "Голодомор" до цього не описував жоден словник. Бо жоден правитель до цього не зміг вигадати подібного звірства.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 листопада, вшанував пам’ять жертв голодоморів та наголосив, що якщо українці забудуть про жертв Голодомору, то зникнуть, як нація.

Про це президент сказав під час заходів із вшанування пам’яті жертв голодоморів.

"Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатися? Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо – ні. Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921, 1922 й 23-му роках. У 1946 й 1947. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 1932 і 1933 роки – роки Голодомору-геноциду", - сказав Зеленський.

Президент додав, що до 90 річниці Голодомору в Україні планують збудувати другу чергу Музею Голодомору.

" І це питання не лише обов’язку, поваги чи честі. Це питання нашого з вами існування. Бо щойно зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджениx українців, зникнемо ми самі. Загинемо ми самі. Як нація, як суспільство, як держава. Як люди", - наголосив президент.

Зеленський додав, що українці, як народ, пережили жах Голодомору і вижили.

"Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам'ять наступним поколінням. Про те, що жах під назвою "Голодомор" до цього не описував жоден словник. Бо жоден правитель до цього не зміг вигадати подібного звірства. Ми як народ пережили цей жах. Ключове слово – пережили. І перемогли. І безневинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але не забуті!", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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