"Ми їх ху*римо. Мені їх не шкода": росіянин розповідає дружині про розстріли мирного населення

Війська держави-агресорки Росії без вагань розстрілюють мирне населення, яке намагається вирватися з тимчасово окупованих територій.
Служба безпеки України вчергове перехопила телефонну розмову російських окупантів, з членами їхніх родин. Один з з солдатів РФ розповідає дружині, що йому геть не шкода мирних людей.
Пресслужба СБУ оприлюднила розмову.
Його підрозділ досі стоїть на сході України і винищує українців, які намагаються врятувати свої життя та втекти від "асвабадітєлєй".
"Їм зараз нікуди подітися. Вони ночами проходять. Ми їх ху*римо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Тож ми ху*чимо і пох*р", - каже російський окупант своєї дружини.
Своєю чергою, жінка дії свого коханого підтримує, бо люди "самі обрали свій шлях". "Мені їх не шкода", - додала вона.
В СБУ наголошують, що системно документують факти для міжнародних судів, бо "дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни".
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з дружиною, де він розповів, як солдати вбивають українських матерів на очах у їхніх дітей. Натомість жінка підтримала такі дії російських військових.
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