"Ми з лейтенантом кричали, що ми свої": російські окупанти розстрілюють власних бійців (відео допиту)

"Ми з лейтенантом кричали, що ми свої": російські окупанти розстрілюють власних бійців (відео допиту)

ЗСУ взяли в полон російського військовослужбовця.

У Харківській області у лікарні перебуває російський окупант, якого намагалися вбити ж свої під час нападу на Харків. Хлопець отримав поранення, а його лейтенанта, з яким він перебував, вбили свої ж.

ЗСУ взяли його в полон і доправили до лікарні. Під час допиту військовослужбовець розповів, що їхні командири сказали їм, що Україна обстрілює Росію

За словами хлопця, їм розповіли, що в Україні в них ніхто не буде стріляти.

"Нам сказали, що тут всі за нас і ніхто не збирається воювати, що не дадуть людей. Так нам керівництво наше говорило. Сказали, що все мирно буде. Ми стояли, а потім нам сказали наступати. Спочатку пішла артилерія. Нас зайшло осіб 20. Потім по нас начали стріляти ж наші. Ми з лейтенантом кричали, що ми свої - їм похрін. Спочатку лейтенанта вбили, потім мене поранили", - сказав окупант.

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