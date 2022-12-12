"Ми за дипломатичне рішення конфлікту": в Ірані цинічно заперечують постачання зброї РФ у війні проти України

Влада Ірану вкотре відкараскалася від постачання зброї Росії у війні проти України.

В Ірані вкотре заперечили, що постачають зброю до Росії. Тут заявили, що ніколи непередавали своє озброєння РФ.

Про це під час пресконференції повідомив офіційний представник МЗС ісламської республіки Насер Канан Чафі.

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"Співпраця Ірану з Росією заснована на спільних інтересах двох країн і не спрямована проти будь-якої третьої країни. Позиції Ірану неодноразово озвучувалися. Ми не є стороною конфлікту в Україні і вважаємо, що дипломатичне рішення - це шлях до його припинення, і ми неодноразово наголошували на тому, що не відправляли зброю жодній із сторін", - сказав дипломат.

Він назвав інформацію про нібито відкриття в РФ заводу з будівництва іранських БпЛА та закупівлю Москвою ракет у Тегерана "політично мотивованою і зробленою сторонами, які постійно надають зброю одній із сторін конфлікту, що сприяє його продовженню".

Нагадаємо, що Росія замовила в Ірану сотні ракет для атак по Україні. Україна майже не має засобів захисту, щоб збивати іранські балістичні ракети.

За даними західних ЗМІ, РФ та Іран домовилися про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

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