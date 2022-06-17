"Ми за крок до інтеграції з ЄС": Зеленський - про рішення Єврокомісії надати Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу

"Ми за крок до інтеграції з ЄС": Зеленський - про рішення Єврокомісії надати Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу

Український президент Володимир Зеленський прокоментував позитивне рішення Європейської Комісії щодо надання Україні статус кандидата-держави в члени ЄС.

Глава держави зауважив, що Україна перебуває "за один крок до початку повноцінної інтеграції з ЄС".

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 17 червня.

"Ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на державу. Залишилося дочекатись рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що членство України в ЄС - "це найбільшйи внесок у майбутнє Європи за багато років".

"Рішення уже Євроради, тобто лідерів ЄС, Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності - це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили силу, і наше зближення з ЄС - це не тільки позитив для нас, це найбільшйи внесок у майбутнє Європи за багато років" - додав український президет.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Зауважимо, остаточне рішення Європейської Ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

До слова, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

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