"Ми забезпечуємо їх продовольством, електрикою і газом": Стефанішина пояснила, що Україна дає ЄС

"Ми забезпечуємо їх продовольством, електрикою і газом": Стефанішина пояснила, що Україна дає ЄС

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, заявила що Україна не лише довела свою приналежність європейській родині, а є тим партнером, якому можна довіряти.

Попри війну з 2014 року, попри повномасштабну війну з 24 лютого, Україна, не просячи нічого взамін, залишалась, залишається і буде залишатися довіреним партнером Європейського Союзу.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі інформаційного марафону.

"Ми в умовах повномасштабної війни забезпечуємо повноцінний транзит газу, ми приєднались до європейських електромереж, ми експортуємо нашу електрику в ЄС в умовах енергетичної кризи, в умовах повністю заблокованих портів ми забезпечуємо експорт в звичайному обсязі, який іде на Європейський Союз через зелені коридори. Тобто ми забезпечуємо їх продовольством, електрикою і газом. Це найбільша цінність, мабуть, яку треба усвідомлювати, що Україна не те, що довела свою приналежність європейській родині, ми - той партнер, якому можна довіряти", - наголосила вона.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

24 червня ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

Рішення ухвалили за 30 секунд! Стефанішина про надання Україні статусу кандидата в ЄС

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