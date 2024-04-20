"Ми задихаємося": в окупованому Маріуполі назріває екологічне лихо

Маріупольці потопають у фекаліях через численні пориви каналізації.

Регулярні пориви каналізаційних стоків стали гострою проблемою в окупованому Маріуполі. Стічні води підтоплюють будинки містян, що з настанням тепла робить перебування у них нестерпним та загрожує розповсюдженням інфекцій.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Одну з багатоповерхівок міста затоплює вже місяць. Мешканці скаржаться на страшний сморід, від якого неможливо позбутися.

"Ми не можемо відкрити вікна, задихаємося", – кажуть люди.

Проте окупаційна "влада" міста проблему ігнорує.

"Щодня телефонуємо, а нам кажуть – "чекайте". Але вже місяць ніхто не приїжджає", – розповіли обурені жителі будинку.

За інформацією Маріупольської міської ради, російськими обстрілами було пошкоджено усі комунальні мережі, але ремонтувати житлово-комунальне господарство немає кому.

"Такої кількості проблем з поривами каналізаційних стоків у місті ніколи не було, як при окупантах. У комунальних службах не вистачає людей, бо мало хто йде працювати за низьку зарплатню, яку ще й постійно затримують. Також немає й техніки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі під час роздавання їжі загинула людина. Ще понад десятеро осіб поранено.

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