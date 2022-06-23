"Ми заплатили за цей шанс дуже високу ціну": Кличко - про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

"Ми заплатили за цей шанс дуже високу ціну": Кличко - про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Очільник КМДА висловив впевненість, що Україна виконає всі умови, щоб стати членом ЄС.

Про це Кличко написав у Telegram-каналі.

"Друзі! Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. І це рішення підтримали всі країни-члени Євросоюзу. Так, ми заплатили за цей шанс дуже високу ціну. Так, нам ще багато чого треба зробити на шляху до європейськоі родини. Але, я впевнений Україна зробить все необхідне, виконає всі умови і ухвалить необхідні закони. Бо інакше - у нашої держави немає майбутнього. А саме за нього гинуть наші найкращі захисники", - зазначив він.

Кличко додав, що "Україна впорається і стане успішною, і сильною європейською державою".

Нагадаємо, що голова євродипломатії Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата у члени ЄС.

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