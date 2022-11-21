Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – Зеленський

Президент нагадав, що було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців, але народ пройшов через це.

Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі й гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вічірньому відеозверненні до українців 21 листопада

"Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Вірю, що так і буде. Я дякую кожному й кожній, хто підтримує нашу державу! Дякую всім, хто воює й працює заради України! Вічна слава й шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня 2014 року в Києві розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. Того дня загинули перші її учасники. Згодом їх стали називати Небесною Сотнею. Сергій Нігоян із Дніпропетровщини зазнав смертельного поранення в голову. Від вогнепального поранення в серце загинув білорус Михайло Жизневський.

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