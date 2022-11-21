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Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – Зеленський

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – Зеленський

Фото: Associated Press

Президент нагадав, що було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців, але народ пройшов через це.

Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі й гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вічірньому відеозверненні до українців 21 листопада

"Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Вірю, що так і буде. Я дякую кожному й кожній, хто підтримує нашу державу! Дякую всім, хто воює й працює заради України! Вічна слава й шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 січня 2014 року в Києві розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. Того дня загинули перші її учасники. Згодом їх стали називати Небесною Сотнею. Сергій Нігоян із Дніпропетровщини зазнав смертельного поранення в голову. Від вогнепального поранення в серце загинув білорус Михайло Жизневський. 

Святкували всім майданом як нині живуть пари які одружились просто під час революцій

Святкували всім майданом як нині живуть пари які одружились просто під час революцій

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Дата публікації
Перегляди
274
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