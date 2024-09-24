"Ми зберегли життя білоруським пілотам": авіаексперт про бойовий літак Як-130, що залетів у повітряний простір України

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап вважає, що літак з Білорусі міг просто заблукати.
Білоруський бойовий літак Як-130 у вівторок, 24 вересня, залетів у повітряний простір України. Однак Сили оборони України зберегли життя пілотам з Білолрусі.
Про це повідомив експерт з питань авіації Костянтин Криволап в ефірі "КИЇВ24".
"Ми зберегли життя білоруським пілотам", – каже він.
Літак з Білорусі міг просто заблукати, вважає авіаексперт.
"На літаках Як-130 навчаються основам пілотування, виконанням польотів в групі, в складних метеорологічних умовах", – пояснив Костянтин Криволап.
Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана і з невідомою повітряною ціллю, і через загрозу БпЛА.