"Ми збільшуємо кількість Patriot та інших систем ППО": Зеленський сказав, коли вони з'являться в Україні 

Йдеться про Patriot та інші системи.

Президент анонсував збільшення кількості систем ППО в Україні. Так, вони з'являться в нашій державі у серпні-жовтні..

Про це він заявив під час участі у засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненщини, йдеться на сайті ОП.

Український лідер наголосив, що пріоритет – забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО, і у найближчі місяці вони будуть в Україні.

"Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість Patriot та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі", – сказав Президент.

Нагадаємо, увечері, 30 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

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