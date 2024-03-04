"Ми ж за Януковича жили і працювали": в установі МОЗ – скандал через призначення редакторки каналу Медведчука

П’ятеро співробітників відділу комунікацій державної установи “Центр громадського здоров’я” при Міністерстві охорони здоров’я звільнилися після того, як керівницею відділу призначили колишню шефредакторку телеканалу ZIK, що належав зраднику України Віктору Медведчуку, Дар’ю Гордійко.

Про це у соцмережі повідомила одна з комунікаційниць Антоніна Доломанжи.

За її словами, разом із колегами вони намагалися донести керівництву неприпустимість перебування Гордійко на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією.

“Керівництво, на жаль, нас чути не захотіло. “ЦГЗ – аполітична організація”, як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа у країні, яка воює з Росією, – аполітична. У мене таке не вкладається в голові. Відтак, усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ”, – зазначила Доломанжи.

За її словами, Гордійко призначили 22 січня 2024 року і вона відразу не розповідала, де працювала до цього.

“Згадувала лише "Прямий". Про ZIK не говорила", – розповіла колишня співробітниця.

Вона додала, що про попередні місця роботи Гордійко комунікаційники дізналися самі. Проте не лише минуле очільниці каналу Медведчука так збентежило співробітників відділу комунікацій державної установи.

"Кілька тижнів ми намагалися зрозуміти, чи адекватна вона людина взагалі. Сподівалися, що вона якось виправдається. Але впевнилися у протилежному”, – говорить Антоніна.

За її словами, у Гордійко не було досвіду у комунікаціях і вона не розуміла, що робить команда.

"Втручалася в усе, уповільнюючи та скасовуючи багато процесів. Тому це призначення виглядає ще дивнішим”, – пояснила комунікаційниця.

Також Доломанжи додала, що у лютому 2024 року команда комунікаційників звернулася до відділу HR установи і донесла свої претензії.

“У четвер, 29 лютого, у нашого колективу відбулася зустріч з новим гендиректором Михайлом Росадою (Гордійко призначала інша гендиректорка – Людмила Черненко, яка звільнилася у лютому). Він почав зустріч із заяв про нібито нашу непрофесійність, поширення “інтриг та чуток”, а також сказав, що “ми при Януковичі ж усі жили і працювали і нічого”. Потім він почав нас звинувачувати у тому, шо ми теж маємо сумнівний бекграунд”, – розповіла Антоніна Доломанджи.

Заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька, за словами Антоніни, заявила, що “ЦГЗ – аполітична організація”.

“Після цього ми шоковані пішли. І за кілька годин написали заяви на звільнення. Загалом звільнилися п’ятеро комунікаційників”, – додала Доломанджи.

Ексголовна фахівчиня з комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кучерява у коментарі Інституту масової інформації наголосила на неприпустимості таких призначень:

"Відділ комунікацій Центру звільняється майже повним складом через незгоду з призначенням на посаду керівника людини, яка доклала чимало зусиль до розповсюдження російської пропаганди та відверто просувала наративи і агентів Кремля, працюючи одним з топ-менеджерів каналу ZIK. Колектив відділу комунікацій вважає неприпустимим призначення у час великої війни людей, які працювали на ворога".

На телефонні дзвінки представниці ІМІ Дар’я Гордійко поки не відповіла.

Нагадаємо, 2019 року, телеканал ZIK купив соратник політика-зрадника Віктора Медведчука Тарас Козак, який також є власником телеканалів NewsOne і “112 Україна”.

Одразу після звістки про продаж ZIK із каналу звільнилася низка топменеджерів і журналістів. Згодом журналісти, які ще лишалися на ZIK, почали заявляти про запровадження там цензури.

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