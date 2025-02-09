"Ми жаліємо людей, а вони ні": Зеленський порівняв армії РФ і України

Зеленський вважає, що російська армія не така сильна як здається.
Курська операція була важливою, щоб не допустити окупації Сум і Харкова, завдати превентивний удар і створити буферну зону на території РФ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, яке опублікував Офіс президента.
"Хлопці пішли, була така операція – дуже сильна. Був успіх... Важливо було показати всьому світові, що все, що говорить Путін, є брехнею", – сказав він.
Також Зеленський порівняв українську і російську армії.
"Російська армія поповнюється не кадровими військовими, а великою кількістю людей, яких вони використовують як гарматне м'ясо. 60 тисяч росіян не вистачило на Курщині, щоб витіснити наших людей, яких було набагато менше. Бо їхні люди не такі боєздатні. І це також було важливо показати світові: що армія РФ не така сильна як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жаліють", – сказав Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.
Читайте також:
- Зеленський розповів, чи може Трамп змусити Путіна йти до миру
- Путін втягне Білорусь у війну: Зеленський попередив про новий план агресора
- Курська операція допоможе переговорам: Зеленський пояснив як саме