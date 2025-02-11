"Ми знайдемо вихід із ситуації": Зеленський висловився про замороження програм USAID

США заморозили низку програм USAID, але військова допомога залишається. Зеленський заявив, що Україна знайде вихід із ситуації.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри замороження деяких програм USAID, головною для України залишається військова підтримка з боку США.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.
“Ми не будемо скаржитися на те, що деякі програми заморожені, тому що для нас найголовніше – військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації”, – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у “шахрайстві” з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.
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