"Ми знайдемо вихід із ситуації": Зеленський висловився про замороження програм USAID

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри замороження деяких програм USAID, головною для України залишається військова підтримка з боку США.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

“Ми не будемо скаржитися на те, що деякі програми заморожені, тому що для нас найголовніше – військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у “шахрайстві” з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.