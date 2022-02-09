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“Ми знаємо прізвища”: Кулеба прокоментував можливість переговорів з ватажками “ДНР” та “ЛНР”

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“Ми знаємо прізвища”: Кулеба прокоментував можливість переговорів з ватажками “ДНР” та “ЛНР”

Associated Press

Очільник МЗС України заявив, що українська сторона у справі мирного врегулювання на Донбасі спілкуватиметься лише з представниками від Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив можливість проведення прямих переговорів з ватажками “ДНР” та “ЛНР” і назвав прізвища двох людей, з якими “потрібно працювати” для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив на брифінгу в середу, 9 лютого.

"Ми не плануємо вести переговори з ватажками ОРДЛО... Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими потрібно працювати, - це пан Козак в нормандському форматі і пан Гризлов як глава російської делегації в Тристоронній контактній групі. Все інше, які у них там ПІБ - це нас не цікавить", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС повідомив, що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод.

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