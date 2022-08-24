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"Ми знаємо, що Україна переможе": пані посол США привітала українців із Днем Незалежності

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"Ми знаємо, що Україна переможе": пані посол США привітала українців із Днем Незалежності

Фото: Associated Press

Бріджит Брінк висловила захоплення українцями, які захищають цінності всього світу.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк висловила захоплення українцями, які непохитно захищають спільні цінності всього цивілізованого світу.

Бріджит Брінк записала відеопривітання до Дня Незалежності України.  

"Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії. Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї Незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорсткої та неспровокованої війни Росії. Хочу висловити глибоку шану українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу у боротьбі за майбутнє України… Ми знаємо, що Україна переможе!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності.

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