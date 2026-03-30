"М’яч на боці США та Росії": Зеленський про підготовку тристоронньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів у тристоронньому форматі (Україна — США — РФ) на будь-якому нейтральному майданчику. Попри певні розбіжності між Вашингтоном та Москвою щодо місця проведення зустрічі, глава держави не вважає ситуацію «глухим кутом».

Про це Володимир Зеленський повідомив у спілкуванні з журналістами 30 березня.

Локаційні суперечки та вплив Ірану

За словами президента, тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокуса уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів: США запропонували зустріч на своїй території, Україна підтримала цей варіант. Однак Росія відмовилася їхати до Америки, пропонуючи натомість Туреччину або Швейцарію.

Американська сторона наразі не готова до виїзду своєї переговорної групи за межі країни.

«Ми готові зустрічатись у будь-якому форматі, в будь-якому місці, окрім Росії та Білорусі. Ми готові підтримати і США, і зустріч у Швейцарії чи Туреччині — там, де партнери будуть готові. Зараз м’яч на боці Сполучених Штатів та Росії», — наголосив Зеленський.

Дипломатичний трек: «Здаватися має Росія»

Президент висловив вдячність європейським партнерам та представникам США, які продовжують тримати питання війни в Україні у пріоритеті, попри інші світові виклики. Він підкреслив, що попри складність процесу, Україна не планує відступати від дипломатичного шляху.

«Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут — це ніби нам треба здатися і розслабитися. Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організувати тристоронню зустріч і йти далі дипломатичним треком», — заявив глава держави.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що можливість для проведення такої зустрічі з’явиться вже найближчими тижнями.

