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"М’ясник у Кремлі хоче війни": Латвія відреагувала на нічну атаку РФ
Нічна ракетна атака РФ проти України стала черговим доказом того, що очільник Кремля Володимир Путін збирається продовжувати війну.
Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у мережі Х.
"Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає", - наголосила вона.