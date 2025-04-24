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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1015
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1 хв

"М’ясник у Кремлі хоче війни": Латвія відреагувала на нічну атаку РФ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
"М’ясник у Кремлі хоче війни": Латвія відреагувала на нічну атаку РФ

© Associated Press

Нічна ракетна атака РФ проти України стала черговим доказом того, що очільник Кремля Володимир Путін збирається продовжувати війну.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у мережі Х.

"Спрацювати може лише мир завдяки силі. Росію потрібно примушувати до миру, і посилювати спроможність України оборонятися. Сьогоднішня масштабна атака проти українських цивільних доводить, що м’ясник у Кремлі хоче війни. Жодних натяків на мир немає", - наголосила вона.

Дата публікації
Кількість переглядів
1015
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