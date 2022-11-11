Міцність українських позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотника-камікадзе на півдні

Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу «Ланцет» по наших позиціях в Бериславському районі.

Про це інформує оперативне командування «Південь.

А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли.

Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою «Град». Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Без людських втрат.

Протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольщині «Градами», «Ураганами» й важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала 10-річна дитина, вона отримала осколкові поранення. Але її стан стабільний.

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Атака дронів-камікадзе на Україну

Росія почала застосовувати безпілотники, які їй поставляє Іран, на війні проти України. Саме такими безпілотниками окупанти, зокрема, знищують критичні об'єкти інфраструктури.

Іран відкидав всі звинувачення про поставки дронів для РФ, але пізніше в МЗС Ірану все таки визнали, що країна постачала дрони, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну

У США заперечили, що це сталось ще до повномасштабного наступу Росії на Україну. За їхньою інформацією, лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

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