"Міцного здоров'я, щастя і здійснення мрій" - Зеленський привітав українців із Трійцею

Трійця - одне з великих і дуже шанованих свят християнського світу. Святкується від 2 століття н.е.

20 червня президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Святої Трійці.

Привітання президента України оприлюднене на офіційному сайті.

"Дорогі українці! Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці. У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав'я і теплим дружнім спілкуванням. Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і здійснення мрій. Гарних усім свят!", - зазначив президент Володимир Зеленський.

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