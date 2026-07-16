Міф із СРСР та реальність 2026 року: що потрібно знати про "білий квиток"

Військовий квиток / © ТСН

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З початком повномасштабної війни та запровадженням воєнного стану в Україні неодноразово змінювали правила військового обліку, проходження ВЛК та мобілізації. Зокрема, було оновлено норми закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також внесено зміни до порядку проведення військово-лікарської експертизи. Але у побуті й досі часто використовують старий вислів «білий військовий квиток».

Що таке білий військовий квиток та які правила діють у 2026 році, пишуть «Факти ICTV».

Відлуння часів СРСР

Назва «білий військовий квиток» з’явилася ще за часів СРСР. Тоді громадянам, яких визнавали повністю непридатними або непридатними до стройової служби за станом здоров’я, видавали військові квитки білого кольору. Саме звідси й виникла ця назва.

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Сьогодні в Україні таких документів уже немає. Усі військовозобов’язані отримують однаковий військовий квиток незалежно від стану здоров’я. Тому білий військовий квиток в Україні — це лише побутовий вислів.

Що означає «білий військовий квиток»

Зараз придатність до військової служби визначає не колір військового квитка, а висновок ВЛК.

Комісія проводить медичний огляд, вивчає документи та ухвалює рішення відповідно до наказу Міноборони №402. Саме цей документ містить перелік хвороб, за яким і визначають придатність до служби.

Після реформи у 2024 році категорію «обмежено придатний» скасували. Тепер ВЛК застосовує нові категорії придатності.

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Чи звільняє «білий квиток» від мобілізації у воєнний час

Під час війни вирішальне значення має саме висновок ВЛК. Якщо комісія визнає людину повністю непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, її не можуть мобілізувати. В інших випадках рішення залежить від встановленої категорії придатності та стану здоров’я.

Який вигляд має цей військовий квиток

Ніяких особливих ознак так званий білий військовий квиток не має. Окремого документа білого кольору сьогодні не видають. Це звичайний військовий квиток, у якому зазначено рішення військово-лікарської комісії.

Саме цей запис, а не зовнішній вигляд документа, визначає правовий статус військовозобов’язаного.

Від кінця 2025 року паперові військово-облікові документи для більшості військовозобов’язаних уже не оформлюють. Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

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За словами адвокатки, після змін, запроваджених постановою Кабінету Міністрів №1644, основним підтвердженням перебування на військовому обліку став електронний військово-обліковий документ. Його можна сформувати через застосунок Резерв+, портал Дія або отримати в ТЦК та СП.

Водночас паперові документи залишили лише для окремих категорій громадян, зокрема тих, хто перебуває на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Раніше у Мінʼюсті пояснили, як відновити втрачений військовий квиток.

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