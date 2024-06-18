"Міфічна залізниця Крим-Маріуполь": у Deepstate розповіли подробиці

Останніми днями Мережею шириться новина про будівельні роботи залізничного полотна від Маріуполя до Криму вздовж Азовського узбережжя, а саме Таганрог-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь.

Подробиці про це розповідають аналітики DeepState.

Зазначається, що ці роботи плутають та пов'язують з тими, що вже давно ведуться по лінії Маловодне-Бурне, що дає змогу забезпечити залізничне сполучення таганрог-ростов-Маріуполь та альтернативне від Волновахи до Донецька.

"Найближчим часом очікується її запуск, що дасть можливість здійснювати залізничний рух з території Таганрогу та Ростову до Маріуполя і врочевидь стане ще одним шляхом перекидання військ в альтернативу дорожньому сполученню, яке має проблеми. Загальна протяжність новоствореної гілки складає 60 кілометрів", - вказано у повідомленні.

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Крім того, Мережею також активно ширилася інформація про вибудову залізничного сполучення до Криму вздовж Азовського узбережжя.

"Наша команда слідкувала за появою ознак будівельних робіт, однак наразі цьому підтвердження немає. Спочатку були версії "зародкової стадії", які формувалися на основі пройдених грейдером шляхів, але вони так і не почали розвиватися", - зазначають аналітики.

Поруч з цим росіяни почали активно проводити інженерні роботи з проведення газотранспортної інфраструктури, які спочатку помилково сприймали за вибудову залізниці.

Нагадаємо, загарбники "в тестовому режимі" вже налагодили роботу залізниці між Волновахою та морським портом Маріуполя.

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