Міграційна криза: очільник МВС вилетів на Волинь перевірити готовність захисту українського кордону

Під час візиту на Волинь також буде проведено нараду з керівниками Об’єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, для взаємодії у разі загрози українському кордону.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вилетів на Волинь для перевірки готовності захисту українського кордону від штучно створеної режимом Лукашенко міграційної кризи.

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Як повідомляє пресслужба МВС, разом із головою Держприкордслужби Сергієм Дейнекою, головою Нацполіції Ігорем Клименком та заступником голови Нацгвардії Юрієм Лебедем міністр перевірить готовність дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів, а також задля протидії іншим гібридним загрозам.

Так, у рамках їхньої робочої поїздки на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС: ДПСУ, Нацполіцією, Нацгвардією, Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, 10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні. Крім того, на кордоні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів.

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