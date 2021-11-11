Міграційна криза: Україна готується до можливих провокацій з біженцями на кордоні з Білоруссю

Міграційна криза: Україна готується до можливих провокацій з біженцями на кордоні з Білоруссю

Допомагатимуть прикордонникам національна гвардія та поліція.

Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 листопада.

Сьогодні на Волинь на кордон із Білоруссю вирушать міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Вони хочуть на місці визначити шляхи посилення українських рубежів. Хоча наразі нелегальних мігрантів там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.

Кордон України та Білорусі завдовжки понад тисячу кілометрів: там немає жодних парканів - як, приміром, на польсько-білоруському. Українські прикордонники вже патрулюють у посиленому режимі. До роботи залучили безпілотники та службових собак.

Новини світу: Україна посилює кордон із Білоруссю

"Були визначені ділянки найбільш можливі для масового скупчення мігрантів коло державного кордону і також буде посилено державний кордон силами Національної гвардії та Національної поліції", - повідомив голова МВС.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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