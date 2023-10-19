Мігранти з Кавказу і Середньої Азії тисячами переселяються до Маріуполя — радник мера

За інформацією Андрющенка, у місті налічують вже понад 50 тисяч мігрантів з Середньої Азії.

До окупованого Маріуполя продовжують завозити мігрантів із Середньої Азії та Кавкзазу. Наразі місто переповнене чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки і залишаються у місті жити цілими сім'ями.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю "24 каналу".

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"Потік... не припиняється. Я вже навіть не розумію, де вони планують жити, тому що там немає місць для розселення. Але вони їдуть", – наголосив Андрющенко.

За його словами, приїзд етнічних меншин росіяни непогано стимулюють грошима.

"Таких грошей на території Росії вони не зароблять, тому це штучна історія. Все для того, аби наповнити росіянами Маріуполь і там їх утримати. Ми знаємо, що буде далі. Їх вже почали забирати на фронт", – сказав радник мера.

За його інформацією заробітчани приїжджають до Маріуполя цілими сім'ями – з дружинами та дітьми. Загалом у місті налічують вже понад 50 тисяч мігрантів з Середньої Азії.

"Хіджаби у Маріуполі стали звичною справою, але цього ніколи не було. Просто для розуміння, наскільки там змінився національно-етнічний склад", – наголосив Андрющенко.

Він додав, що мігранти привозять до Маріуполя російські проблеми, зокрема й чвари на релігійному підґрунті.

"Фактично мусульман у місті стало так багато, як ніколи до того – чеченці, дагестанці, узбеки, таджики. Вони починають з'ясовувати стосунки між собою й групуватись у банди", – підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки".

Зокрема, у серпні цього року стало відомо, що “кадировці” в Маріуполі напали на росіян. Також повідомлялося, що п’яний "кадировець" розстріляв російських військових під Маріуполем.

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