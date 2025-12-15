ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
32
2 хв

Міг-29 від Польщі: експерт оцінив стан винищувачів та назвав ризики

Польща планує передати Україні 6-8 бортів МіГ-29, які виводяться з експлуатації. Відтак ефективність й безпечність цієї техніки є доволі сумнівною.

Катерина Сердюк
МіГ-29

Винищувачі МіГ-29 від Польщі можуть надійти до України не в бойовому чи льотному стані. Але ми не в тому становищі, щоб обирати.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express.

Експерт пояснює: не гарантовано, що 6-8 бортів, які Польща обіцяє надати Україні, будуть у бойовому чи льотному стані.

«Умовно, це 6-8, якщо розібрати ті, які вже не літають, взяти їх запчастини, і вставити в ті, які ще можуть трохи політати, з розумінням того, що там в них залишкового ресурсу, можливо, на ліченні години ще і залишилося», — зазначає Катков.

Щобільше, додає він, це надзвичайний ризик для пілота.

«У нас зараз вибору немає. Треба розуміти, що F-16 та Mirage — це не найновіші літаки. Ми їх отримали, тому що вони виводилися з експлуатації. Їх „підшаманили“, дали їм певну кількість льотних годин. Така зараз війна. Перед нами не стоїть черга з країн, які говорять: „Забирайте наші винищувачі“, — констатував експерт.

Раніше йшлося про те, що Польща готується до передачі Україні винищувачів МіГ-29.

«Ці машини покинуть польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути продані чи списані, а можуть потрапити на Україну та допомогти у знищенні наших ворогів. На мою думку, ситуація здається цілком очевидною», — сказав заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик.

