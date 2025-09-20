МіГ-31 залетіли в Естонію: льотчик-інструктор повідомив, як НАТО може зупинити агресію Росії

Льотчик-інструктор Роман Світан

Росія 19 вересня здійснила чергову провокацію та порушила повітряний простір Естонії. Російські винищувачі впродовж 12 хвилин прямували до столиці цієї країни.

Для відбиття можливої атаки, НАТО підіймало в повітря винищувачі F-35. Як розповів в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, така поведінка є типовою для росіян і вона повторюватиметься.

Як зупинити агресію Росії щодо НАТО?

Росія провокуватиме доти, доки не відчує «червону лінію». У цьому контексті варто згадати, як у 2015 році спрацювала турецька авіація, коли повітряний простір країни порушили російські бомбардувальники. Їх збили миттєво.

«До такої реакції мають бути готові країни НАТО у відповідь на вторгнення ворожих літаків. Коли до цього нарешті дійде, то російські судна перестануть літати в небі країн Альянсу», — наголосив Роман Світан.

Щодо безпілотників, то варто сказати, що вони заходили не тільки в Польщу, але у Румунію, Естонію, Латвію. Реакція на це має передбачати знищення місць виготовлення дронів у Росії.

«Якби після заходу десятків БпЛА у повітряний простір Польщі, країна у відповідь випустила пів сотні ракет Tomahawk по заводах у Єлабузі, то це стало б „червоною лінією“, яку Росія більше б не переступала», — підкреслив льотчик-інструктор.

Поки цього не станеться, Європа має готуватися до інших провокацій з використанням не тільки дронів, але й ракет. Зміни можливі тільки коли країни НАТО нарешті почнуть збивати ворожі цілі.

Наразі складається враження, що відповіді не буде аж до моменту, коли російські БпЛА завдадуть серйозної шкоди європейській інфраструктурі чи заберуть життя європейців. Демократичні керівники країн будуть змушені прислухатися до тиску населення.

Нагадаємо, Естонія висловила рішучий протест Росії через порушення свого повітряного простору. Такі, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного РФ для вручення ноти протесту. Голова МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Крім того, на латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона. Черговий інцидент з російським дроном на території Латвії підкреслює зростання загрозу для країн Балтії та НАТО.