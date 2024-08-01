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Михайла Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

Михайла Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

Ексочільник Тернопільської облради Михайло Головко / Фото: Михайло Головко у Fecebook (https://www.facebook.com/mihaylo.holovko?locale=uk_UA)

Очільник Тернопільської облради, якого підозрюють у хабарництві і відсторонили від виконання обов'язків, через суд поновився на посаді 1 серпня, але того ж дня втратив її знову.

У четвер, 1 серпня, депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади, який через суд поновився після скандалу.

Про це повідомляє місцеве видання "Файне місто".

З відповідним рішенням погодилися 40 депутатів із 40 зареєстрованих у сесійній залі

Зазначається, що для цього було проведено таємне голосування. У сесійній залі встановили спеціальну кімнату для голосування та скриньку для бюлетенів. Депутати мали годину часу для того, щоб повідомити про своє рішення.

Нагадаємо, що адміністративний суд у Львові 1 серпня поновив Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, на посаді голови Тернопільської обласної ради з виплатою зарплати в розмірі 591 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Що відомо про справу Михайла Головка

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Згодом Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії восени 2023 року, де ухвалили одноголосне рішення всі депутати.

18 березня 2024 року ексголові відмовили повністю у задоволенні його позову в Тернопільському окружному адміністративному суді.

Михайло Головко перебував у відпустці выд 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

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