Михайла Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

Очільник Тернопільської облради, якого підозрюють у хабарництві і відсторонили від виконання обов'язків, через суд поновився на посаді 1 серпня, але того ж дня втратив її знову.

У четвер, 1 серпня, депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади, який через суд поновився після скандалу.

Про це повідомляє місцеве видання "Файне місто".

З відповідним рішенням погодилися 40 депутатів із 40 зареєстрованих у сесійній залі

Зазначається, що для цього було проведено таємне голосування. У сесійній залі встановили спеціальну кімнату для голосування та скриньку для бюлетенів. Депутати мали годину часу для того, щоб повідомити про своє рішення.

Нагадаємо, що адміністративний суд у Львові 1 серпня поновив Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, на посаді голови Тернопільської обласної ради з виплатою зарплати в розмірі 591 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Що відомо про справу Михайла Головка

6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Згодом Михайла Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії восени 2023 року, де ухвалили одноголосне рішення всі депутати.

18 березня 2024 року ексголові відмовили повністю у задоволенні його позову в Тернопільському окружному адміністративному суді.

Михайло Головко перебував у відпустці выд 12 липня. Його обов'язки виконував перший заступник Володимир Болєщук.

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