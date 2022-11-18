Михайлів день 2022: коли, народні прикмети, що не можна робити і сильна молитва

2022 року Михайлів день випадає на понеділок. Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву та моляться Архістратигу Михаїлу. Читайте в матеріалі ТСН.ua про прикмети на Михайлів день і основні традиції.

В листопаді віряни традиційно вшановують пам'ять Архістратига Михаїла, якого ще називають "небесним воїном". Повна назва цього свята — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних. Церква називає "силами безтілесними" ангелів та Архангелів, а саме Михаїл їх очолює. Для українців Архістратиг має особливе значення, адже його вважають покровителем та захисником Києва.

Про інші свята в православному календарі в листопаді 2022 року читайте в матеріалі "Церковний календар на листопад 2022 року: батьківські суботи і старт Різдвяного посту".

Коли Михайлів день 2022 року

Православні віряни святкують велике церковне свято Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, яке ще називають в народі просто "Михайлів день", 21 листопада. За Григоріанським календарем святкування припадає на 8 листопада. Обрали дату не випадково. В давні часи листопад був дев'ятим місяцем року та символізував дев'ять чинів ангелів. Восьмий день обрали тому, що на Страшному суді ангелький суд здійсниться на восьмий день. 2022 року святкування припадає на понеділок.

За словами політв'язеня з Донецька, релігієзнавця, історика Ігоря Козловського: "День святого Михаїла - це особливий день для Києва. Тому що ще з давніх часів, ще з XII століття вже вважали архістратига Михаїла патроном Києва... Пізніше він був на козачих прапорах. Тому він є патроном низового війська Запорізького і потім вже потім (сучасних) військових як таких. І тому, ми знаємо, що невипадково біля нашого Свято-Михайлівського монастиря є стіна пам'яті, яка пов'язана з тим, що цей монастир якраз і має таке призначення, що вони (полеглі українські воїни - ТСН) стали частиною його війська".

Історія свята

Архістратиг Михаїл вважається найгрізнішим ангелом у Господньому воїнстві. Свято на його честь встановили ще в IV столітті.

Для вірян це свято дійсно є особливим. Церква ставить Михаїла на чолі Небесного війська. Саме він вступив у бій з сатаною та отримав над ним перемогу. Це — захисник, який всіх захищає. Головне його завдання — захистити смертних перед Всевишнім.

Михаїл також захисник від зла, лиходіїв, війни, ворогів, від усього, що може принести смерть. Тому дуже важливо 21 листопада на Михайлів день помолитися Архістратигу, попросити стати на захист воїнів ЗСУ, які боронять нашу Батьківщину від ворога.

Прикмети на Михайлів день

В народі 21 листопада було прийнято називати "Михайлівськими відлигами". Від цієї дати закінчувався сільськогосподарський сезон. Навіть існувало повір'я: "Михайлів день — веселе і ситне свято, оскільки хліба поки багато, що вторговані гроші за коноплю та овес, та й роботи основні закінчені".

Також існували такі народні прикмети:

Після Михайлова дня земля мерзне та зима стоїть.

На Михайла зима морози кує.

Якщо на Михайла багато снігу, то і на Великдень буде сніг.

Зранку мороз, багато снігу буде в грудні та січні.

Вранці стоїть туман — чекайте на потепління.

Вранці іній — зима буде сніжною.

Сонячний і теплий день означає, що зима буде морозною.

Немає майже шишок на хвойних деревах — чекайте на теплу зиму.

Мокрий сніг означає дощову зиму.

На дубі багато жолудів — зима буде м'якою.

Традиції цього дня

Традиційно на Михайлів день веселилися та запрошували до себе гостей. На святковому столі повинно було бути багато різних страв. Навіть існувала думка — чим більше буде страв, тим задоволенішим буде Архістратиг Михаїл.

Спеціально до Михайлового дня випікали пироги. Взагалі раніше святкували практично цілий тиждень, адже всі роботи на городі після Покрови вже закінчувалися і у людей було більше вільного часу. Також намагалися якнайбільші веселитися та їсти смачні страви, тому що через тиждень починався Різдвяний (Пилипів) піст (28 листопада).

Михайлів день: що не можна робити

На цю дату Церква встановила кілька заборон:

не відмовляйте іншим в допомозі;

не займайтеся фізичною роботою, роботою по дому;

заборонено мити голову, щоб не вимити розум;

не варто користуватися ножем та іншими гострими предметами, тому що можна накликати гнів Михаїла;

заборонено лихословити, лаятися, обманювати.

Кращий спосіб провести Михайлів день — піти на богослужіння чи прочитати молитву Архистратигу вдома.

Молитва захисту до Михаїла

Молитва захисту до Михаїла / Фото: Pexels

Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів - видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя Ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті - сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.