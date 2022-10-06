Михайло Діанов - біографія звільненого з полону захисника Маріуполя

Біографія Михайла Діанова

Михайло Діанов народився 1 травня 1980 року (44 роки) у Тернополі. Навчався у професійно-технічному училищі. Закінчив музичну школу, клас фортепіано.

Діанов шукав себе та змінив багато робіт: був адміністратором у Буковелі, в Чорнобилі, торговельним агентом у Тернополі. Мріяв бути бас-гітаристом, творчий, писав музику. Захоплюється риболовлею і любить читати.

Фото: скриншот з відео

Родина

Тато Діанова працював у автобусному парку, де ремонтували карбюратори. Про маму майже нічого невідомо. Діанов має сестру та дорослу доньку.

Фото: Фото з соціальних мереж

Військовий шлях

У 2015 році Діанов подався добровольцем на фронт. Спочатку пішов у 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду ЗСУ, пізніше став морським піхотинцем 36-ї бригади.

До Маріуполя та полону був гранатометником у приазовських степах, потім вже поранений потрапив на завод Ілліча та "Азовмаш". Звідти Діанову вдалося виїхати на "Азовсталь". Він воював однією лівою рукою і найбільше не любив авіаудари по заводу.

Став відомим після публікації світлин захисників з заводу "Азовсталь" у травні 2022 року, які зробив боєць "Азову" Дмитро Козацький (позивний "Орест"). Доти жодної звістки про нього у рідних не було понад місяць.

Фото: Associated Press

Полон та повернення

Поранений Михайло Діанов потрапив до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. У полоні пережив знущання та катування, схуд на 40 кг. Був звільнений з полону 21 вересня разом з іншими 214 військовими.

Діанов отримав кульові поранення обох ніг та правої руки. У нього не вистачає 4 см кістки у верхній кінцівці.

Михайла Діанова очікує довготривале лікування за кордоном, яке вже оплатили спонсори. Однак, перш ніж зробити корекційну операцію на руці, йому потрібно набрати 20 кг.

Після повернення до України мріє відкрити свою майстерню з обробки металу.

Фото: Violetta Kirtoka/ Facebook

Фото: Associated Press

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, визволений з полону український захисник Михайло Діанов просить звільнити з полону свого побратима. Той врятував йому життя, бо ризикуючи своїм, виніс його з поля бою.

Легенда Маріуполя: ексклюзивне інтерв'ю із Михайлом Діановим

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