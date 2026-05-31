Михайло Поплавський, автор ідеї, генеральний продюсер, засновник і меценат «Української пісні року»

Національна музична премія «Українська пісня року», автором ідеї, генеральним продюсером, засновником і меценатом якої є Михайло Поплавський, відзначила 20-річний ювілей. До цієї дати в Київському університеті культури презентували документальний фільм «20 років Національному музичному проєкту “Українська пісня року”» та книгу “Українська пісня року”», які є своєрідним екскурсом в історію становлення та розвитку легендарного проєкту.

Проєкт був створений у 2004 році як «Наша пісня», коли українська музика не була мейнстрімом, а інформаційний простір заполонив російський контент. Створювати українське було не модно, не вигідно, що спричинило катастрофічну ситуацію. Михайло Поплавський, який завжди пропагував національні цінності та культуру, разом з однодумцями порушили цю проблему публічно, викликавши суспільний резонанс. Поплавський заявив про амбітну місію – зберегти та розвивати українську музично-пісенну творчість, відкривати нових талановитих артистів і надавати їм творчих перспектив на старті кар’єри.

Авторський телепроєкт Михайла Поплавського «Наша пісня»

«Наша пісня» стала майданчиком для українських артистів – легендарних майстрів сцени та молодих виконавців, які мали змогу презентувати нову українську музику найрізноманітніших жанрів широкій аудиторії. Єдина вимога – пісня має звучати українською.

Щороку на гала-концерті в палаці мистецтв «Україна» відзначали кращих співаків, чиї пісні найбільше сподобалися телеглядачам у різних номінаціях: «Душа української пісні», «Гордість української пісні», «Легенда української пісні» і «Надія української пісні». Важливо, що нагороди отримували також автори пісень.

Проєкт розвивався, масштабувався, змінював формат, додавалися нові номінації. Він перетворився на високоякісне шоу з найсучаснішими технологіями, постановками, яке збирає десятки мільйонів телеглядачів.

Офіційний суддя Книги рекордів Гіннеса Він Шарма вручає сертифікат про новий світовий рекорд української пісні Михайлу Поплавському

«Українською піснею року» телепроєкт став на початку 2012 року. Тоді ж Михайло Поплавський втілив свою, здавалось би, нереальну ідею – показати українську пісню всьому світу. Безпрецедентний проєкт «Пісня об’єднує нас!» увійшов до світової Книги рекордів Гіннеса в категорії «Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі». П’ять діб безперервно, з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року, на двох телеканалах – Першому національному та «Ера» – на весь світ транслювались українські пісні у живому виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Цей епохальний, історичний мегапроєкт втілили в життя Київський національний університет культури і мистецтв, Перший національний телеканал та телекомпанія «Ера».

«Нас переповнювали почуття великої гордості за творчу команду, за талановитий український народ. Українці вперше об’єднались на всіх континентах світу. Пісня – це генетичний код нації. Це історія нашої держави, її традиції, прагнення до свободи, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє. Через українську пісню ми заявили про свою національно-культурну ідентичність на весь світ. Показали все розмаїття, багатство й душу народної та сучасної пісні, представивши різні покоління виконавців», – сказав Михайло Поплавський.

У 2017 році проєкт вийшов на міжнародний рівень – грандіозна церемонія нагородження відбулась у Варшаві. Європейському глядачеві були представлені найрізноманітніші музичні жанри й виконавці, котрі показали, якою ліричною, веселою та сентиментальною, наповненою глибоким змістом і патріотизмом, є українська пісня. Проєкт реалізували найкращі польські та українські режисери, графічні дизайнери, звукорежисери й телеоператори.

Наступна церемонія нагородження після паузи відбулася вже в 2020 році.

Автографсесія з нагоди виходу книги “Українська пісня року”. Михайло Поплавський та режисерка-постановниця Національної музичної премії «Українська пісня року», випускниця КНУКіМ Катя Царик

Над масштабним шоу працювала оновлена команда професіоналів, більшість з яких – випускники Київського національного університету культури і мистецтв. Серед них – режисерка-постановниця Катя Царик, а надсучасні світлові і звукові ефекти – результат роботи керівника компанії ALIGHT Володимира Андрусишина, який створює шоу по всьому світу.

У рік 30-ї річниці Незалежності України премія відбулася в Міжнародний день вишиванки, об’єднавши на одній сцені легенд української пісні та молодих виконавців під гаслом «Тримаймо разом українську хвилю!».

Ведучі церемонії нагородження Михайло Поплавський, Тіна Кароль, Григорій Решетнік, Лілія Ребрик

16 лютого 2022 року премія вкотре відзначила переможців, вразивши своїм масштабом. Попри тривожні настрої перед великою війною, зал палацу «Україна» – понад три з половиною тисячі місць – був заповнений вщерть. Символічно, що церемонія відбулася в День єднання, адже саме пісня завжди об’єднувала і підіймала дух нації.

Михайло Поплавський зазначив, що команда вже розпочала підготовку проєкту «Українська пісня року - 2024», яка відбудеться в грудні цього року.

