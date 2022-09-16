Михайлове чудо 2022: що не можна робити, традиції, сильна молитва

Щорічно 19 вересня православна церква святкує свято Михайлове чудо. 2022 року воно припадає на понеділок. Для України цей день має особливе значення, адже архангел Михаїл - покровитель Києва. Читайте в матеріалі ТСН.ua - що це за свято Михайлове чудо, що не можна робити і основні традиції.

Що це за свято - Михайлове чудо

На території сучасної Туреччини в IV столітті жив християнин Архип. Його дочка була важко хвора. Якось Архипу з'явився архангел Михаїл та розповів, де розташоване цілюще джерело в місті Ієраполь. Він повів туди свою дочку, яка зцілилася після того, як випила води з джерела.

Вдячний чоловік побудував на цьому місці храм і сам став у ньому настоятелем. Однак язичникам дуже не сподобалось таке його рішення. Вони вирішили зруйнувати будівлю. Щоб зробити це, вони направили на храм гірські потоки. У цей момент знову з'явився архангел Михаїл і врятував храм. Він розрубав своїм мечем гірську вершину, тому річки не зачепили стіни. Саме це і назвали Михайловим чудом.

Які традиції існують

Що можна робити на Михайлове чудо? Цього дня віряни обов'язково відвідують церкву, моляться архангелу Михаїлу, просячи здоров'я своїм рідним і близьким. А ще на Михайлове чудо прийнято робити добрі діла, пробачати гріхи і вибачатися самому. Серед наших предків свято Михайлове чудо було дуже важливим. Його завжди зустрічали піснями, гуляннями і застіллями.

Особливо популярними цього дня були зустрічі з рідними, які називалися братчинами. На цих зустрічах просили вибачення один у одного, вирішували всі конфлікти, які сталися протягом року. А в кінці існувала традиція - обов'язково обійнятися з усіма. Ця традиція все ще зберігається в багатьох українських селах.

На Михайлове чудо всією сім'єю варто поставити свічку за здоров'я та попросити архангела, щоб він подарував щастя, достаток і благополуччя родині.

Михайлове чудо: що не можна робити

Михайлове чудо: що не можна робити / Фото: commons.wikimedia.org

Не лайтеся, не сваріться, не лихословте і не ображайте інших.

Не можна працювати фізично, особливо в городі.

Не варто займатися рукоділлям.

Не рекомендовано зловживати алкогольними напоями.

Забороняється брехати, тому що інакше біди не уникнути.

Народні прикмети

На Михайлове чудо прикмети такі:

Вранці на деревах видно іній - багато снігу буде взимку.

19 вересня тепло - осінь буде довгою.

Після свята завжди очікували перші заморозки.

На верхівці берези ще зелене листя - зима буде ранньою.

Ввечері хмари синього кольору - чекайте на зміни у погоді.

Михайлове чудо: молитва

Наші предки вірили, що молитва, адресована архангелу Михаїлу, має особливу силу. Але тільки в тому випадку, якщо щиро звернутися до святого за допомогою. Ось сильна молитва, яка збереже вас від нещасть:

Господи, Боже Великий, Царю безначальний! Пішли, Господи, Архангела твого Михайла на допомогу рабам Твоїм (ім'я). Захисти, Архангеле, нас від усіх ворогів, видимих і невидимих.

О, Господній Великий Архангелі Михаїлі! Демонів нищівнику, заборони всім ворогам, що борються зі мною, і створи їх яко вівці, і змири їх злісні серця, і розтрощи їх яко прах перед обличчям вітру.

О, Господній Великий Архангелі Михаїлі! Архістратиже, шестокрилий перший княже, воєвода Небесних Сил-Херувим і Серафим і всіх святих.

О, Угодний Михайле Архангеле! Хранителю невимовний, буди нам великий помічник у всіх бідах, скорботах, в печалях, в пустелях, на роздоріжжях, на річках і на морях тихе притулок.

О, Господній Великий Архангелі Михаїлі! Визволи нас від усякої принади лукавия диявольския, егда почуєш нас, грішних (ім'я), що моляться тобі, закликають ім'я Твоє святе, прискори на допомогу нам і почуй молитву нашу.

О, Великий Архангела Михаїла! Переможи вся противиться нам, силою Чесного і Животворящого Небесного Хреста Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, святих ангелів і святих апостолів, святого пророка Божого Іллі, Святого великого Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, Святого Андрія Юродивого, святих великомучеників Микити і Євстафія, Святих Царствених страсторерпцев, преподобних Отець і святих святителів і мучеників і всіх святих Небесних Сил.

О, Господній Великий Архангелі Михаїлі! Допоможи нам, грішним рабам Твоїм (ім'я), визволи нас від боягуза, потопу, від вогню і меча, від марної смерті, від всякого зла і від ворога улесливого, і від бурі поносімия, і від лукаваго визволи нас, великий Михайла Архангелі Господній, завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.