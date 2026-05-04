Мігранти вже на наших вулицях: у яких містах через брак кадрів залучають іноземців

Ремонт дороги / © УНІАН

Реклама

В обласних центрах України вже з’являються іноземні робітники. Зокрема, про це повідомила влада Черкас та Івано-Франківська.

Де та на які роботи вже залучають мігрантів, повідомили мери міст.

Мігранти в Черкасах

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що до асфальтування доріг у місті залучено іноземних працівників.

Реклама

«Підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у Черкасах, нині по робочих візах залучає близько 10 іноземних працівників. Уже за тиждень або за два побачите їх у місті», — наголосив він.

За його словами, комунальні підприємства нині мають великий дефіцит робітничих професій. Зокрема, бракує слюсарів, ремонтників, двірників, а тому до цих робіт частіше залучають жінок.

Мігранти у Франківську

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті через брак кадрів на будівництвах працюють іноземці. З його слів, через мобілізацію та виїзд людей за кордон виник значний дефіцит робочої сили.

«Є великий брак кадрів. Багато людей виїхало, багато мобілізованих. Тому будівельні компанії не мають працівників, особливо підсобних», — розповів він.

Реклама

Наразі на будівництвах в обласному центрі працюють, зокрема, мігранти з Індії. Водночас, зауважує міський голова, мерія не погоджує такі рішення. Втім, «підприємства вирішують це питання з тих можливостей, які є».

Нагадаємо, раніше президент Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник попередив про критичний дефіцит робочих рук в Україні. Зокрема, бракуватиме будівельників, водіїв, слюсарів, сантехніків.

Дата публікації 21:13, 13.03.26 Кількість переглядів 516 Чекають на ветеранів! Майже 30 тисяч вакансій на державній службі вільні

Новини партнерів