Микита, 13 років: “Знімаю пошкоджені вікна, вирізаю за потрібним розміром плити і вставляю їх”

Від перших годин війни Харків, що знаходиться на відстані сорока кілометрів від кордону з Росією, нещадно обстрілювали і бомбардували.

Район Північна Салтівка, висотки якого обрамляли місто саме з боку російського наступу, прийняв на себе основний удар арти. Історичне середмістя прошивали наскрізь крилаті ракети. Будинки палали та обвалювалися, наче карткові. Комунальні служби не в змозі були впоратися з усіма викликами. Розбирати завали кинулися мешканці міста разом зі своїми дітьми.

“Я одразу прийняла для себе рішення лишитися у рідному місті і допомагати, чим зможу, – розповідає харків'янка Оксана Семенова. – Чоловік наполягав, щоб ми виїхали. Та я не погодилась. Спочатку ми не знали що робити, були в ступорі. Потім я відшукала новостворену волонтерську організацію “Відбудуємо Харків”, і відтоді робота в ній – це невід'ємна частина мого життя. Згодом до мене приєднався і син”.

Коли у харків'ян минув перший шок, у місті масово стали з'являтися волонтерські загони.

“Ми самоорганізувалися наприкінці березня: багато людей залишилися без роботи, всі хотіли чимось допомогти. З іншого боку, комунальники мали катастрофічну нестачу кадрів: хтось виїхав, хтось не в змозі був доїхати до місця роботи, а хтось був в окупації. Наприклад, в одній організації було 187 співробітників – залишилось 15, в іншій було 3 тисячі, а залишилось 500”, – згадує Станіслав Бочарников, керівник благодійної організації "Відбудуємо Харків".

Станіслав координує роботу волонтерів і комунальників. Приймає заявки від комунальників, а людей забезпечує всім необхідним: інструментами для розбору завалів, транспортом, організовує харчування.

“Спочатку були лікарні і житлові будинки, потім адміністративні будівлі, потім школи і дитячі садочки. Техніка може далеко не все, їй потрібно допомагати”, – пояснює Станіслав.

“Нас не пускали, поки не пройде ДСНС. Було таке, що знаходили різні речі, які не здетонували. Тоді припиняли роботу і викликали спеціалістів, – розповідає Оксана. – Розбирали квартири людям, чистили підвали. Те, що ми побачили – це суцільний жах. Було чимало разів, коли починалися обстріли і ми ховалися, бліндажі рили. Все було. Коли працювали на Кулінічах, то брали з собою їжу і воду для тварин. Ви не уявляєте, скільки їх там було безхатніх, на це неможливо дивитися”.

Оксана пожертвувала своєю основною роботою в відомій українській поліграфічній фірмі, віддавши переважну частину часу волонтерству. І згодом стала керівницею бригади.

“Те, що мене обрали керівницею, стимулювало мене триматися в найскладніших ситуаціях. Їхали ми на роботу усміхнені, а верталися з нестерпним болем всередині. Після розбору завалів на Північній Салтівці було дуже страшно і нестерпно важко. Але хтось мав це робити. І ми підтримували одне одного. Я неймовірно пишаюсь своєю бригадою. Я ще не бачила таких завзятих”, – ділиться Оксана.

Розчищати доводилося і знайомі обʼєкти, в яких ще нещодавно вирувало життя. Від спорткомплексу, де спарингував син Оксани Микита, чемпіон України та призер Європи з тхеквондо, нічого не залишилося.

Оксана та Микита

“Серед руїн спортивної зали, де моя дитина змагалась, лежали розбиті кубки, медалі, жилети… Мені і досі дуже страшно за сина. Але він категорично відмовився виїжджати, сказав, я не хочу, я буду з тобою. І влітку, як почались канікули, ми разом пішли розбирати завали, підвали – весь цей жах. Потім хлопці з нашої бригади навчили його демонтувати вікна, і він допомагав як міг”, – згадує Оксана.

На початку війни Микиті Семенову було 13 років. Зараз він кваліфіковано вміє вставляти в вікна OSB-плити з вологостійкого міцного матеріалу. Це дає можливість будівлі “перезимувати" і бути придатною до відновлення.

“Наразі ми працюємо переважно в дитячих садках та школах. Я знімаю пошкоджені вікна, вирізаю за потрібним розміром OSB і вставляю їх. Для цього треба зняти штапіки і надіти їх на вікно. Потім все потрібно просвердлити. Цьому мене навчила мама. Це важка робота, але я звик. Мені стало в нагоді те, що я спортсмен, бо тут потрібна сила волі”, – резюмує Микита.

В бригаді Оксани є і 16-ти річна Марія Федорова, котра прийшла слідом за мамою Лідією. Дівчина мріє стати режисеркою, проте зараз її захопило вміння… працювати шуруповертом.

“Наша родина прийняла рішення залишитись у Харкові в будь-якому випадку, – розповідає Лідія Федорова. – Я почала виходити на волонтерські роботи в березні. Це були дуже небезпечні райони на Горизонті, на Сонячному, туди я дитину з собою не брала. Виходила з дому і лишала записки: де гроші лежать, де документи, щоб якщо не повернусь, дочка змогла жити далі. Але нічого не казала, щоб не лякати. Влітку стали працювати разом: розбирали завали, а потім почали закривати розбиті вікна. Маша взяла шуруповерт в руки, і в неї стало все дуже добре виходити. На Новий рік забажала собі його у подарунок. Кажу, нащо тобі шуруповерт, нам же ж видають? А вона відповідає: щоб у хлопців не відбирати, їм потрібніше”.

“Шуруповерт – він прикольний, – ділиться Марія. – За зміну нам з напарником вдається демонтувати і встановити приблизно 5 вікон. Ми розбираємо рами і ставимо тимчасові заслінки. Мені дуже подобається наш колектив, це – друга родина. Найважче для мене – це вставати на роботу дуже рано”.

“Марія – неймовірна дівчинка, – захоплюється своєю підопічною Оксана Семенова. – Вона в 16 років вміє демонтувати вікна сама, сама може виміряти розміри, випиляти пилкою. Вона наша гордість і підтримка для всієї команди. Ви не уявляєте, які прекрасні люди працюють в нашій бригаді. Я кажу: “Не буде гарячого обіду, немає світла, не змогли приготувати”. А вони до мене з жартами: “Подивіться на нас, от зараз розійдемось саме через відсутність обіду”.

Після визволення Харківщині в місті стало спокійніше, до Харкова вже повернулися понад мільйон мешканців. Але все одно трапляються і обстріли, і руйнування. Наразі волонтери вже не розбирають завали. Їхнє завдання — це закриття покрівель та контурів, щоб зберегти будівлі.

“Ми звикли до обстрілів. Але буває дуже важко і гучно, бо обстрілюють нещадно. Тож робота ще є. З початком школи діти працюють лише по вихідних. Я неймовірно пишаюсь тим, що в нас є такі унікальні люди. З ними ми дійсно відбудуємо все. Не на ту країну напали, нас неможливо перемогти!” – переконана Оксана Семенова.