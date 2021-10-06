Микита не розмовляє та не може рухатись: у Рівному покарали 21-річну матір, яка побила немовля і пішла на побачення

Микита не розмовляє та не може рухатись: у Рівному покарали 21-річну матір, яка побила немовля і пішла на побачення

Дитина потребує постійного лікування та реабілітації.

У Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому, залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення. Жінці присудили 1 рік та 3 місяці обмеження волі, її ж син зараз перебуває у дитячому будинку.

Про це пише "Рівне-1"

Через травми 2-річний Микита отримав інвалідність. Він не може рухатись та говорити. Його матір через це засудили та позбавили батьківських прав. Тепер дитина перебуває у Рівненському реабілітаційному дитячому будинку. Його можна всиновити, проте люди, коли дізнаються про хвороби Микити не хочуть цього робити.

Начальниця Служби у справах дітей Бабинської ТГ Наталія Янчук розповіла, що дитина серйозно хвора і це лякає всиновлювачів.

"Дитина повністю лежача, він не сидить та не розмовляє", - сказала Наталія Янчук.

У дитбудинку, де перебуває Микита, кажуть, що дитина потребує постійного лікування та реабілітації. Там сподіваються, що у хлопчика все ж буде любляча родина.

У селі, звідки родом горе-мати, про інцидент говорять неохоче. Люди кажуть, що в 21-річної жінки є ще одна дитина, якою опікується її біологічний батько.

Нагадаємо, у Рівному 19-річна мати зачинила немовля у кімнаті гуртожитку та зникла. Через кілька годин плач дитини почули сусіди. Вони знайшли побиту дитину, яка уже ледь дихала. Мати розказала, що залишила синочка, бо пішла на побачення. Травми в дитини, мовляв, від протягу.

19-річна мати зачинила місячне маля в кімнаті й зникла – сусіди виявили його з травмами

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