Микита не розмовляє та не може рухатись: у Рівному покарали 21-річну матір, яка побила немовля і пішла на побачення

Дитина потребує постійного лікування та реабілітації.
У Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому, залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення. Жінці присудили 1 рік та 3 місяці обмеження волі, її ж син зараз перебуває у дитячому будинку.
Про це пише "Рівне-1"
Через травми 2-річний Микита отримав інвалідність. Він не може рухатись та говорити. Його матір через це засудили та позбавили батьківських прав. Тепер дитина перебуває у Рівненському реабілітаційному дитячому будинку. Його можна всиновити, проте люди, коли дізнаються про хвороби Микити не хочуть цього робити.
Начальниця Служби у справах дітей Бабинської ТГ Наталія Янчук розповіла, що дитина серйозно хвора і це лякає всиновлювачів.
"Дитина повністю лежача, він не сидить та не розмовляє", - сказала Наталія Янчук.
У дитбудинку, де перебуває Микита, кажуть, що дитина потребує постійного лікування та реабілітації. Там сподіваються, що у хлопчика все ж буде любляча родина.
У селі, звідки родом горе-мати, про інцидент говорять неохоче. Люди кажуть, що в 21-річної жінки є ще одна дитина, якою опікується її біологічний батько.
Нагадаємо, у Рівному 19-річна мати зачинила немовля у кімнаті гуртожитку та зникла. Через кілька годин плач дитини почули сусіди. Вони знайшли побиту дитину, яка уже ледь дихала. Мати розказала, що залишила синочка, бо пішла на побачення. Травми в дитини, мовляв, від протягу.