Микола Тищенко на Львівщині отримав "по шиї" від невідомого чоловіка

Як повідомили у поліції, Тищенко подав заяву через побиття.

У Львівській області невідомий чоловік напав та побив скандального народного депутата Миколу Тищенка, колишній представник фракції "Слуга Народу".

Про це підтвердила Громадському речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.

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За її словами, Тищенко подав заяву у поліцію. Там додали, що розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці встановлюють деталі нападу.

"Вчора (28 жовтня - ред.) близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався у селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у область шиї та погрожував фізичною розправою", - повідомляють правоохоронні органи одному із видань.

Сам народний депутат про цей інцидент у соцмережах не повідомляв.

Нагадаємо, на початку жовтня під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко, колишній представник "Слуги народу", та Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності" побилися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ТЕРМІНОВО! Нардепи побилися в Раді! Тищенко порвав штани Гончаренку!"

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