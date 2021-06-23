Микола Тищенко затримав рейс з Києва до Ужгорода, бо не міг зняти відео з першого дубля

Скандальний нардеп перезнімав відео на тлі літака кілька разів, поки пасажири чемно чекали.

Виліт літака з Києва до Ужгорода затримали майже на 10 хвилин через те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знімав кілька дублів відео на телефон.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола на своїй Facebook-сторінці.

На відео видно, як Тищенко активно жестикулює і щось розповідає на камеру на тлі літака, а позаду нього пасажири активно заходять на борт лайнера.

"Мали вилетіти о 9:30. Зараз 9:37, а літак ще навіть не поїхав по руліжній смузі. Микола під‘їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль чемно чекав поки Микола дознімає відос і не їхав геть", - написав журналіст.

Згодом він повідомив, що Тищенко, хоч і останнім, але таки зайшов у літак, тож невдовзі буде в Ужгороді.

Нагадаємо, голова Закарпатської обласної організації "Слуга народу", нардеп Микола Тищенко, який нещодавно у розпал карантину в Києві організував гучну вечірку в готелі, під час поїздки до Ужгорода влаштував "розбірки" з в. о. голови місцевої митниці Миколою Пожо.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання